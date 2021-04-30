"30 хвилина. Під час єдиноборства, що межувало з надмірною силою, за м’яч між гравцем атаки № 33 Олімпіка та воротарем № 23 Зорі неподалік від меж його штрафного майданчика відбулося жорстке зіткнення з наявним фізичним контактом між гравцями, що призвело до падіння обох гравців. Арбітр зупинив гру, зафіксувавши першочергове порушення нападника № 33 Олімпіка – "поза грою", та призначив вільний удар.

Скандальне рішення арбітра, жахлива травма і сенсація у відеоогляді матчу Олімпік – Зоря – 2:1

Захист гравців від небезпечних дій суперника є головною складовою арбітражу футбольних матчів. Подібні ігрові ситуації під час проведення матчів зустрічаються не досить часто та вимагають від арбітрів максимальної концентрації уваги, "очікування неочікуваного" та суворої оцінки таких дій гравців, які ведуть єдиноборства за м’яч і несуть у собі загрозу безпеці суперника в будь-якій частині футбольного поля.

Під час гри головою в м’яч саме воротар наражав себе на небезпеку, але після гри в м’яч за рахунок високої інтенсивності та неконтрольованих власних дій він припустився небезпечного фізичного контакту з нападником № 33, що призвело до завдання останньому дуже важкої травми (перелому ноги). Польовим арбітрам було важко миттєво оцінити небезпечність дій воротаря № 23, акцентувавши власну увагу на грі воротаря в м’яч, але VAR мав очевидні відеодокази того, що саме відбулося на полі.

Тому, згідно з Протоколом VAR, польовому арбітру було рекомендовано перегляд цього епізоду для якіснішої оцінки та ухвалення остаточного рішення. Призначення вільного удару (первинне порушення "поза грою") на користь Зорі та винесення червоної картки (серйозне ігрове порушення) воротарю Зорі за боротьбу за м’яч зі створенням небезпеки для (здоров’я) суперника є правильним рішенням, що відповідає вимогам духу гри та п. 3 (стор. 112) Правила 12", – йдеться у заяві УАФ, опублікованій на офіційному сайті.

Зауважимо, після вилучення голкіпера луганці пропустили двічі, а відповісти зуміли лише одним голом. Олімпік набрав 21 заліковий бал та розташувався на 11 позиції, Зоря з 41 очком залишилась на 3 сходинці.

Олімпік здобув скандальну перемогу над Зорею, перерваши 11-матчеву безвиграшну серію