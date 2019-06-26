УАФ відзначила дефлімпійську збірну України, яка стала чемпіоном Європи

У Будинку футболу відбулася урочиста церемонія відзначення дефлімпійської збірної України.

У заході взяли участь футболісти й тренери команди, керівництво Української асоціації футболу, Національного комітету спорту інвалідів і Спортивної федерації глухих України.

Чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху проходив із 2-го по 15 червня в м. Іракліон, що в Греції. У турнірі взяли участь 16 команд, а перемогу здобула збірна України.

Синьо-жовті стали першими у своєму квартеті, здолавши Англію (3:1), Францію (2:0) та Швецію (2:0). У плей-офф українці пройшли Росію (2:1) та Ірландію (1:0), а у фінальному поєдинку перемогли Німеччину (2:0).

На початку церемонії було зазначено, що в червень виявився переможним не лише для дефлімпійців. Національна збірна обіграла Сербію та Люксембург у рамках відбору на Євро-2020, юнацька збірна України U-20 перемогла на чемпіонаті світу в Польщі, а молодіжна збірна України виграла Турнір Валерія Лобановського.

Далі слово взяв президент УАФ Андрій Павелко: "Дякую всім представникам дефлімпійського руху в Україні, Національному комітету спорту інвалідів і Спортивній федерації глухих України, гравцям і тренерам збірної та усім уболівальникам. Червень видався найкращим місяцем для українського футболу, подарував нам чимало перемог. Дуже низький вам уклін за те, що ви вперше здобули звання чемпіонів Європи, за подаровані емоції. Дефлімпійська та юнацька збірна України U-20 показали гарний приклад для нашої національної збірної, тож чекаємо від неї виходу на Євро-2020. Вітаю вас усіх зі святом!"

Наступним виступив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, який відзначив невипадковість чергової перемоги вітчизняних дефлімпійців. "Перебуваючи в епіцентрі українського футболу, хочу подякувати Українській асоціації футболу та її президенту Андрію Павелку за те, що ви чуєте людей із порушеннями слуху. Бо часто в нашій державі глухих просто не чують.

Дякую нашим гравцям, героям українського футболу. Їхнє лідерство було очевидним ще під час останньої Дефлімпіади, коли наша команда поступилася туркам у фіналі в серії пенальті, за дуже неоднозначного суддівства. Нагадаю, що наші футболісти мають статус чемпіонів світу минулого року.

Я раніше говорив, що випадковостей не буває. Зараз наші юнаки стали чемпіонами світу, а дефлімпійці – чемпіонами Європи. Усі суб’єкти українського футболу відчувають, що це увертюра до майбутніх наших великих перемог. Тепер чекатимемо на успішний виступ національної збірної на чемпіонаті Європи 2020 року.

Коли ми почали вести дискусію щодо найкращого гравця дефлімпійської збірної, то не змогли його вибрати. Усі хлопці зіграли дуже рівно й потужно проти команд-грандів на кшталт Англії та Франції, зуміли показати абсолютно чемпіонську гру. Тепер ми зібралися в Будинку футболу, щоб відзначити наших переможців.

Зазначу, що в команді зібралися гравці з восьми різних областей України, а 40 відсотків складу – це молоді спортсмени. Тобто це реально команда з усієї країни, яка має гарні перспективи. На 2020 рік заплановані не тільки Паралімпійські ігри, а й чемпіонат світу з футболу. Разом із президентом УАФ та спортивною спільнотою хотів би побажати всім нам перемоги на цьому турнірі".

Привітати дефлімпійську збірну прийшов і заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич: "Хочу побажати, щоб ви не заспокоювалися та продовжували перемагати. Ви допомагаєте Україні рухатися до Європи, адже привезли до нас перемогу із континентальної першості".

Після того, як футболістам команди та тренерському штабу вручили відзнаки, слово взяли головні герої заходу.

"Дуже дякую за прийом. Я гадаю, що хлопці мене підтримають. Спасибі за підтримку Міністерству молоді та спорту, Національному комітету спорту інвалідів України, Українській асоціації футболу та Спортивній федерації глухих України. Також дякую українському центру "Інваспорт" та регіональним центрам Полтавської та Закарпатської областей. Саме там ми проводимо всі наші збори", – подякував старший тренер дефлімпійської збірної Віктор Козін.

Капітан команди та кращий воротар чемпіонату Європи Дмитро Українець приєднався до тренера: «Дуже дякую всім нашим партнерам та федераціям, які брали участь у нашій підготовці. Звичайно, це вплинуло на наш результат".