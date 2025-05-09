УАФ відновить чемпіонат U-21 – директор організації поділився подробицями
Технічний директор УАФ Ігор Дедишин повідомив про відновлення молодіжного чемпіонату України.
"Підтримали ідею відновити чемпіонат U-21. Це актуальне питання для гравців, які не проявили себе на рівні U-19, але грати там уже не можуть. Для клубів це зручний механізм, щоб давати гравцям можливість відновитись після травм. І ті, хто не має багато практики, можуть отримати час в U-21", – сказав Дедишин для УПЛ ТБ.
Кубок України: клуби разом з УАФ узгодили новий формат – скасування додаткового часу, Шахтар та Динамо стартують з 1/16
Також Ігор Дедишин повідомив, що буде організовано відкриту ліг U-19, куди можуть потрапити команди не лише з УПЛ, попередньо пройшовши регіональну лігу.
Нагадаємо, в Україні чемпіонат U-21 не проводився з 2021 року. Раніше про бажання відновити цей турнір заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.
"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест