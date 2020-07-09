УАФ відкрила справу проти Смалійчука за намагання стимулювати суперників Руха, – ЗМІ

Комітет етики та чесної гри УАФ розгляне висловлювання співвласника Карпат, який заявляв про готовність платити клубам Першої ліги за перемоги над Рухом.

Олег Смалійчук може отримати покарання за свої висловлювання. Його слова про готовність заплатити 600 тисяч за перемогу над Рухом розгляне КДК УАФ. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

До слова, сьогодні КДК УАФ оголосив рішення про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі без поважних причин. Майбутнє львівського клубу залишається невідомим – не виключено, що "леви" втратять професіональний статус.

Як відомо, Смалійчук став співвласником Карпат, придбавши частку Петра Димінського. Іншим співвласником "зелено-білих" є компанія, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

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