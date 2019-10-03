Шанс для кожного: можливість стати гравцем збірної України на чемпіонаті Європи з кіберфутболу

Відкрито реєстрацію національного відбору до збірної України з кіберфутболу, що братиме участь у континентальній першості.

Як повідомлялося раніше, Україна візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу, фінальна частина якого проходитиме 9-10 липня 2020 року в Лондоні.

Починаючи з 2 жовтня стартувала реєстрація до національного відбору, за результатами якого буде створено збірну України, що візьме участь у турнірі у дисципліні KONAMI’s eFootball PES 2020.

Шанс захищати честь нашої країни на одному з найпрестижніших турнірів світу є в кожного громадянина України, який досяг 16-річного віку та має український паспорт. Реєстрація триватиме до 20 жовтня за посиланням, при цьому участь у змаганнях абсолютно безкоштовна.

Правила відбору

Відбір складатиметься з трьох етапів, що пройдуть у листопаді поточного року.

Етапи перший та другий: он-лайн кваліфікація (5-6-го та 12-13 листопада), за підсумками якої визначаться вісім кращих гравців, що вийдуть до наступного раунду відбору.

Етап фінальний: офф-лайн кваліфікація, яка відбудеться 30 листопада в Будинку футболу в Києві. За її підсумками визначаться два переможці, які отримають статус офіційних гравців національної збірної команди України з кіберфутболу в дисципліні PES (KONAMI’s eFootball Pro Evolution Soccer 2020).

Із регламентом кваліфікації можна ознайомитися за посиланням.

Подарунки та конкурси

Усі фіналісти турніру отримають призи та подарунки від партнерів змагань.

Окрім турнірної частини, на учасників чекає насичена конкурсна програма, де кожен матиме змогу заявити про свої ігрові навички та продемонструвати кіберспортивний хист. Систему конкурсів буде оприлюднено додатково.

Відзначимо, що першим офіційним партнером національної збірної команди України з кіберфутболу стала компанія Moneyveo. Отримавши статус фінансового партнера української збірної з кіберфутболу, компанія Moneyveo долучилася до нового напрямку національного футболу й готова сприяти його розвитку. Адже футбол — це гра для кожного, як offline, так і online!

З усіх питань, що стосуються турніру, ви можете зв’язатися за контактами на сторінці.