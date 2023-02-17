"Опублікована в ЗМІ інформація про відсторонення Президента УАФ Андрія Павелка від займаної посади на один місяць є маніпулятивною та не відповідає дійсності. Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки Президента УАФ до набуття відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора.

Суд тимчасово відсторонив Павелка з посади президента УАФ

Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді Президента УАФ. Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини.

Це рішення є абсолютно необґрунтованим та грубо суперечить Статутам УЄФА і ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій. Поява цього незаконного та юридично безпідставного рішення Печерського суду є чітким підтвердженням того факту, що тиск на керівництво асоціації через підконтрольні правоохоронні органи здійснюється окремими особами штучно в інтересах, зокрема, "країни 404", яка прагне позбавити Україну представництва в УЄФА.

Печерський районний суд м. Києва сьогодні також виніс ухвалу про тимчасове відсторонення від займаної посади генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького на один місяць. Ця ухвала також не набрала законної сили та буде оскаржена. Юрій Запісоцький продовжує виконувати свої посадові обв’язки", – йдеться в заяві на офіційній сторінці УАФ у Facebook.

Нагадаємо, 47-річного очільника Української асоціації футболу раніше випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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