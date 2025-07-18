Заява Желько Любеновіча щодо погроз, через які він покинув Ворсклу, не залишилась без уваги слідчих футбольних органів.

Комітет етики Української асоціації футболу розпочав розслідування інциденту з погрозами екс-головному тренеру Ворскли Желько Любеновічу від невідомих осіб. Про це повідомляє Tribuna.

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В УАФ таким чином відреагували на інтерв'ю сербського тренера, де він назвав причиною своєї відставки погрози від невідомих.

Нагадаємо, що Любеновіч очолив Ворсклу 24 червня, а вже 10 липня подав у відставку через "сімейні обставини". Пізніше з'ясувалося, що невідомі агенти намагалися вказувати фахівцю підписувати в команду вигідних третім особам гравців. Сам Любеновіч не назвав імена злочинців, щоб запобігти новим погрозам на адресу своєї сім'ї.

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