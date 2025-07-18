УАФ розпочала розслідування щодо погроз на адресу Любеновіча
Заява Желько Любеновіча щодо погроз, через які він покинув Ворсклу, не залишилась без уваги слідчих футбольних органів.
Комітет етики Української асоціації футболу розпочав розслідування інциденту з погрозами екс-головному тренеру Ворскли Желько Любеновічу від невідомих осіб. Про це повідомляє Tribuna.
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В УАФ таким чином відреагували на інтерв'ю сербського тренера, де він назвав причиною своєї відставки погрози від невідомих.
Нагадаємо, що Любеновіч очолив Ворсклу 24 червня, а вже 10 липня подав у відставку через "сімейні обставини". Пізніше з'ясувалося, що невідомі агенти намагалися вказувати фахівцю підписувати в команду вигідних третім особам гравців. Сам Любеновіч не назвав імена злочинців, щоб запобігти новим погрозам на адресу своєї сім'ї.
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