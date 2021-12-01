Питання ліміту орендованих гравців буде розглянуте на найближчому виконкомі асоціації (10-го грудня), повідомляє Meta-ratings.

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Кількість "позичених" від одного клубу іншому хочуть обмежити до семи футболістів. У поточному сезоні УПЛ дві команди суттєво перевищують цей ліміт. Динамо віддало Чорноморцю 16 гравців, а Шахтар підтримав Маріуполь 15 своїми вихованцями.

Остаточне рішення від УАФ повиино бути на виконкомі у лютому 2022 року. Потім його передадуть на розгляд УПЛ, і вже в сезоні 2022/23 ліміт може запрацювати.

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