УАФ проведе відбір у збірну України з кіберфутболу – призовий фонд вражає

Українська асоціація футболу створює національну збірну команду з кіберфутболу!

Вже у 2020 році ця збірна вперше візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу. Фінансовим партнером новоствореної збірної стала компанія moneyveo. Призовий фонд національного відбору складає 100 000 грн.

А два переможці стануть основою національної збірної України з кіберфутболу, представлятимуть Україну в кваліфікації турніру KONAMI’s eFootball PES2020, і змагатимуться за право участі у фіналі, що відбудеться у Лондоні у липні 2020 року.

"Ми в moneyveo намагаємось шукати нові рішення в тому, чим займаємося. А що може бути новітнішим в спорті, ніж eSport? Поєднання eSport та футболу – взагалі неймовірний симбіоз популярності та інноваційності. Тому підтримка національної збірної України з кіберфутболу – наш логічний та послідовний вибір", – коментує подію комерційний директор moneyveo Максим Параска.

"Футбол – один з найпопулярніших видів спорту в Україні. Спорт, що подарував світові таких легенд і володарів "Золотого м’яча", як Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко. Футбол прославив гостинність України під час фіналів EURO 2012 та Ліги чемпіонів 2018. Спорт, досягненням якого радіє вся країна! Проте, нам надзвичайно приємно відзначити, що з розвитком цифрових технологій футбол також набуває нових форматів. Зокрема, зростає популярність кіберфутболу, з’являються професійні гравці, а сама категорія отримує статус професійного спорту!

Зважаючи на таку популярність eFootball, Українська асоціація футболу вирішила створити національну збірну команду України з кіберфутболу. І нам надзвичайно приємно, що ця збірна майже одразу отримала свого Фінансового партнера, компанію moneyveo.

Впевнені, таке партнерство сприятиме гідному проходженню кваліфікації української команди в турнірі KONAMI’s eFootball PES2020, та участі в фіналі змагань у Лондоні!", – відзначає Юрій Запісоцький, Генеральний секретар Української асоціації футболу.

Учасники відбору до європейського турніру формуватимуть першу в історії України національну збірну з кіберфутболу. Відбір гравців відбуватиметься з 4 по 30 листопада. Зареєструватися всі охочі можуть вже зараз, до 31 жовтня включно.

До фіналу дійдуть 8 учасників, з них до збірної потраплять лише чотири. Двоє стануть основним гравцями, а інші двоє – запасними.

moneyveo розділить грошовий приз 100 000 грн між усіма учасниками.

Переможці отримають найбільше – по 30 000 грн, запасні гравці – по 16 000 грн, і по 2000 грн дістанеться кожному з 4-х фіналістів, які не увійдуть до складу збірної.

Нагадаймо, moneyveo – фінтех-компанія, яка започаткувала в Україні сервіс онлайн-кредитування.