УАФ проведе відбір до збірної команди України з кіберфутболу з дисципліни FIFA 20

Україна візьме участь у відборі до FIFA eNations Cup™, фінал якого відбудеться в Копенгагені 22-24 травня 2020 року.

Національну команду нашої країни буде сформовано за результатами всеукраїнського відбору, що відбудеться під егідою Української асоціації футболу та за підтримки FIFA і Electronic Arts.

Відбір до національної збірної команди України з кіберфутболу розпочнеться з 10 лютого 2020 року.

У період до 17 лютого реєстрація буде відкрита для верифікованих гравців з дисципліни FIFA. Вони отримають індивідуальні запрошення і після підтвердження своєї участі – стануть учасниками відбору.

Наступний етап реєстрації триватиме в період з 19 лютого по 5 березня. Він буде відкритим для усіх бажаючих. Тож кожен, хто зареєструється, незалежно від офіційного статусу, матиме можливість позмагатися за право стати гравцем національної збірної команди України з кіберфутболу у дисципліні FIFА. Основний критерій – гральна майстерність та професіоналізм.

7-8 березня відбудеться перша частина online кваліфікації. 9-10 березня – друга.

А 28 та 29 березня – offline фінал національного відбору!

За його підсумками буде обрано двох найкращих гравців, які представлятимуть Україну у відбірних змаганнях світової першості FIFA eNations Cup навесні 2020 року

Деталі про умови участі та регламент турніру будуть опубліковані пізніше.

Більше інформації про FIFA eNations Cup ви зможете знайти за посиланням.