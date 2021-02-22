Низка українських футболістів потрапила "на олівець" через виступи у футболках самопроголошеної республіки.

Служба безпеки України звернулась до Української асоціації футболу щодо виступів зареєстрованих в Україні футболістів за команду з чемпіонату так званої "Луганської Народної Республіки" – Схід-вугілля, повідомляє офіційний сайт УАФ. Команда брала участь у турнірі "Ліга братських народів-2020" серед команд невизнаних республік в Абхазії (у грудні минулого року).

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Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав перевірку громадян України, які виступали за вищезгаданий колектив щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ в питанні завдання шкоди іміджу українського футболу. Із метою забезпечення стандартів мінімальної процедури гравці отримали пропозиції до 2 березня надати письмові пояснення щодо порушення ними Кодексу етики та чесної гри.

До переліку потрапили 17 футболістів: Сергій Асьмаєв, Марко Бєлавін, Сергій Жарий, Андрій Ткачєв, Владислав Рябчинський, Олександр Варванін, Олександр Майборода, Роман Коновалов, Олексій Яковленко, Олексій Єрьомін, Сергій Циндрик, Іван Рудницький, В'ячеслав Бєбєнін, Сергій Дрига, Євген Наумов, Михайло Захаров і Іван Зубахін.

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