УАФ надіслала усім іншим членам листа із закликом виступити проти рішення УЄФА про допуск російських збірних U-17 до міжнародних змагань, інформує The Times.

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"Ми переконані, що будь-який крок до реінтеграції російських представників є небезпечною та жахливою тенденцією, яка означає не що інше, як підтримку російської терористичної держави та всіх її злочинів, скоєних в Україні", – уривок з листа. Також УАФ нагадала, що російське вторгення забрало життя щонайменше 1600 українських дітей.

Наступний виконком УЄФА запланований на 10 жовтня. Ймовірно, керівництво союзу таки не затвердить своє ганебне рішення під тиском асоціацій. Бойкот Росії вже підтвердили 11 членів УЄФА з 55. Крім України, це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Ірландія та Англія.

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