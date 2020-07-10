toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УАФ просила у Шахтаря фінансову допомогу на суму 300 тисяч гривень

13:41 - Читать на русском
УАФ просила у Шахтаря фінансову допомогу на суму 300 тисяч гривень
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив цікавий документ, який свідчить про наміри УАФ отримати від Шахтаря гроші.

Як з'ясувалося, в листопаді 2016 року УАФ (тоді ще ФФУ) надіслала на адресу Шахтаря листа з проханням надати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 300 тисяч гривень на здійснення статутної діяльності.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

Журналіст Роман Бебех на своїй сторінці у Facebook написав про реакцію УАФ на вказаний лист. "Лист автентичний. Це форма компенсації за користування стадіоном Баннікова. Шахтар проводив там свої тренування. Ця сума за певну кількість тренувань", – цитує журналіст слова Юрія Запісоцького – генерального секретаря УАФ.

blog_ava
Головні новини 9 червня: Карпати виключені з УПЛ, Шахтар дізнався офіційний вердикт щодо ЛЄ, голи українців у Європі
07:00
2722
Теги
Головне Шахтар Шахтар УАФ Сергій Палкін Юрій Запісоцький Роман Бебех Костянтин Андріюк Стадіон ім. Баннікова
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
9
хв
Минай
18:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук