УАФ просила у Шахтаря фінансову допомогу на суму 300 тисяч гривень

Журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив цікавий документ, який свідчить про наміри УАФ отримати від Шахтаря гроші.

Як з'ясувалося, в листопаді 2016 року УАФ (тоді ще ФФУ) надіслала на адресу Шахтаря листа з проханням надати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 300 тисяч гривень на здійснення статутної діяльності.

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Журналіст Роман Бебех на своїй сторінці у Facebook написав про реакцію УАФ на вказаний лист. "Лист автентичний. Це форма компенсації за користування стадіоном Баннікова. Шахтар проводив там свої тренування. Ця сума за певну кількість тренувань", – цитує журналіст слова Юрія Запісоцького – генерального секретаря УАФ.