УАФ просила у Шахтаря фінансову допомогу на суму 300 тисяч гривень

Ліга Європи — 14:30 4139
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Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20 – Шахтар отримав сітку непоганих суперників
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Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналуЛіга Європи — 14:22 5025
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Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналіЛіга чемпіонів — 13:31 11722
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Зозуля став учасником сутички в матчі чемпіонату Іспанії – українець ледь не зірвав з опонента захисну маскуІспанія — 12:35 1521
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Ювентус – Аталанта: Маліновський ризикує пропустити центральний матч туру Серії АІталія — 12:08 1278