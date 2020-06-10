УАФ пропонує дозволити повернення вболівальників на стадіони – відповідну пропозицію вже надіслано в МОЗ

Очільник УАФ Андрій Павелко повідомив про наміри завершити поточний сезон у присутності вболівальників на футбольних матчах.

За словами Павелка, УАФ вже надіслала Міністру охорони здоров’я та головному санітарному лікарю України пропозицію щодо пом’якшення карантину на стадіонах. На даному етапі мова йде про часткове заповнення трибун – від 10 до 25% загальної місткості стадіону.

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"Досвід деяких країн Європи показує, що в регіонах, де пом’якшені карантинні обмеження, це можливо. На даному етапі мова йде про формат заповнення стадіонів не більше ніж на 10-25%. Але й така перспектива стане ще однією важливою перемогою. Хоча, сумний приклад Карпат нагадує, що пандемія ще не зупинена. Тому варто бути дуже обережними та прислухатися до рекомендацій МОЗ", – написав Павелко у Facebook.

Як відомо, після відновлення чемпіонату України (а також в останньому турі перед паузою) всі поєдинки проходять за порожніх трибун. Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що після 10 червня Міністерство охорони здоров'я розгляне можливість дозволу обмеженого допуску вболівальників на трибуни стадіонів.

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