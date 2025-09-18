Експерт арбітражу УАФ Нікола Ріццолі проаналізував неоднозначні суддівські рішення у матчі 5-го туру УПЛ між Металістом 1925 та Шахтарем (1:1).

У вболівальників та ЗМІ виникли питання щодо суперечливого пенальті у ворота харків'ян, а також голу Івана Калюжного, який міг бути скасований через офсайд у гравця Металіста 1925 Ігоря Когута.

Калюжний поскаржився на суддівство у матчі з Шахтарем: "Ми заслуговували на перемогу"

Нікола Ріццолі на YouTube-каналі УАФ назвав обидва рішення арбітра помилковими. За його словами, контакт між Мартинюком та Аліссоном був надто легким, щоб призначати пенальті. Крім того, гол Калюжного не варто було зараховувати через офсайд гравця Металіста 1925.

Зазначимо, що на матчі між Шахтарем та Металістом 1925 працювала бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом