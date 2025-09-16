"Посадовці УАФ не можуть коментувати це питання, оскільки Федерація не є стороною справи.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та Англійська футбольна асоціація не надсилали жодних запитів до УАФ.

Ми перебуваємо в тісному контакті з юристами Мудрика та надаємо їм усю необхідну інформацію. Більше коментарів надати не можемо через дію угоди про нерозголошення. Жоден представник, співробітник, лікар чи тренер УАФ не був залучений", – йдеться у повідомленні УАФ для BBC.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест наприкінці 2024 року і відтоді не з'являвся на полі. Влітку після відкриття проби B Футбольна асоціація Англії офіційно висунула українцю звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

