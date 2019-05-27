toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

УАФ призначила арбітрів на матчі 32 туру УПЛ

18:31 626 Читать на русском
УАФ призначила арбітрів на матчі 32 туру УПЛ
Микола Балакін / ФК Карпати

Стали відомі арбітри поєдинків останнього туру УПЛ.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список арбітрів, які обслужать матчі заключного 32 туру УПЛ.

Арсенал-Київ – Карпати: матч пройде з глядачами

Чорноморець – Десна – Микола Балакін

Ворскла – Олімпік – Анатолій Абдула

Арсенал-Київ – Карпати – Ярослав Козик

Маріуполь – Зоря – Віктор Копієвський

Львів – Шахтар – Максим Козиряцький

Олександрія – Динамо – Юрій Можаровський

Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ

blog_ava
Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ
14:00
9217
Теги
Карпати Карпати Арсенал-Київ Арсенал-Київ ФФУ Комітет арбітрів ФФУ Львів Львів Олександрія Олександрія Чорноморець Чорноморець Олімпік Олімпік Десна Десна Ворскла Ворскла Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
29
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук