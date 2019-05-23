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УАФ призначила арбітрів матчів 31 туру УПЛ

09:39 163 Читать на русском
УАФ призначила арбітрів матчів 31 туру УПЛ
Анатолій Абдула / ФФУ

Комітет арбітрів УАФ опублікував список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі 31 туру УПЛ.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список арбітрів поєдинків 31 туру УПЛ.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Десна – Арсенал-Київ – Анатолій Абдула

Ворскла – Чорноморець – Сергій Бойко

Карпати – Олімпік – Костянтин Труханов

Динамо – Львів – Юрій Іванов

Шахтар – Маріуполь – Андрій Коваленко

Зоря – Олександрія – Євген Бондаренко

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

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Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями
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