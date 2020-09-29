"Згідно з документом визначено, зокрема, що футбольні матчі організовуються в регіонах, в яких відсутні додатково встановлені обмеження органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що перешкоджають проведенню матчу.

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При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування однієї особи на 5 кв. м. площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами. Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено "помаранчевий" та "червоний" рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більше як 220 осіб.

У випадку, якщо групу гравців клубу переведуть на обов'язковий карантин або самоізоляцію, матч повинен відбутися за розкладом, якщо клуб буде налічувати щонайменше 13 заявлених футболістів команд клубу (включаючи принаймні одного воротаря). При проведенні матчів без глядачів одночасно по всій території стадіону можуть перебувати не більше 220 осіб.

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За рішенням клубу-господаря матчу допускається проведення прес-конференції із журналістами. Кількість учасників прес-конференції повинна не перевищувати однієї особи на 10 кв. м. приміщення, де проводиться прес-конференція. У разі прийняття рішення про проведення матчу з глядачами команда-господар повідомляє про це організатора змагань для отримання відповідного погодження.

Продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалось дистанціювання в 1,5 метри між глядачами на трибунах. Продаж квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі, та забезпечити допуск не більше, ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатні вмістити сектори.

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Продаж квитків здійснюється лише онлайн, при умові дотримання процедури ідентифікації особи. Вхід на стадіон здійснюється виключно при наявності квитка з особистими даними глядача та документу, що посвідчує особу.

У випадку проведення матчу із допуском глядачів уболівальникам команди гостей дозволено відвідування матчів в кількості, що не перевищує 25 % від місткості сектору команди гостей, місткість якого повинна становити не менше 5 % від загальної місткості стадіону", – йдеться на офіційному сайті УАФ.

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