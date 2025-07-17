Українська асоціація футболу показала новий трофей Кубка України, за який клуби боротимуться вже в новому сезоні.

УАФ у своєму Telegram-каналі показала новий вигляд Кубка України, який вручатимуть переможцю турніру вже з сезону 2025/26.

Кубок України офіційно стартуватиме в новому форматі – оновлені правила та трофей

"Собі – честь, Україні – славу! Новий трофей Кубка України – це козацька булава як символ сили та непереможності. Кошовий отаман Іван Сірко, за легендою, не програв жодної битви – як і переможець Кубка України на своєму шляху до тріумфу.

Головний елемент кубка – булава, оточена 11 списами, які символізують 11 футболістів, що, об'єднані спільною ідеєю, здобули собі – честь, а Україні – славу! Дякуємо 92 ОШБр за патріотичне гасло та захист!" – йдеться у повідомленні.

Варто додати, що з нового сезону Кубок України проводитиметься у новому форматі. Турнір стартує з кваліфікації, в якій візьмуть участь переможці регіональних кубків. З 1/32 до змагання приєднаються клуби УПЛ, окрім тих, хто виступає в єврокубках. А з 1/16 – ще й чотири представники України на міжнародній арені. Усі раунди складатимуться з одного матчу, а в разі нічиєї призначатиметься серія пенальті – без додаткового часу.

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