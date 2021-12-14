Сезон 2021/22 може стати останнім, у якому деякі клуби мають чимало орендованих футболістів у своїх заявках.

Юридичний департамент УАФ разом з УПЛ та ПФЛ отримав відповідне доручення, предметом якого є вивчення питання щодо обмеження кількості орендованих гравців у клубах. На одному з наступних засідань Виконкому юристи Асоціації футболу України та УПЛ повинні доповісти про відповідні напрацювання, зазначає офіційний сайт УАФ.

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Відповідні зміни до Регламенту можуть набрати чинності вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, практика масових оренд в чемпіонаті України – звична справа. Зокрема, Маріуполь має у своєму складі більше 10-ти гравців, які прийшли з Шахтаря, а одеський Чорноморець дав тимчасовий "притулок" великій кількості динамівців.

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