"Чому Алієв поводиться таким провокативним чином? Ймовірно, це пов'язано з його бажанням паралельно з футболом займатися ще й шоу-бізнесом. На що вказує, серед іншого, випуск скандального музичного відео, знятого, зокрема, на стадіоні, який носить ім'я Легенди українського футболу Валерія Лобановського.

УАФ відкрила справу проти Алієва за висловлювання у тексті пісні

Але, в будь-якому випадку, Алієв повинен усвідомлювати, що він має тренерську ліцензію УАФ і його тренерська діяльність накладає на нього певні зобов'язання. До того ж, він працює з дітьми і повинен розуміти, який подає їм приклад, дозволяючи собі публічну лайку та образи на адресу інших людей.

До речі, саме звернення батьків юних футболістів, які висловлювали невдоволення тим, що Алієв своїм відео провокує їх дітей, зокрема, вживати алкоголь, і стало однією з підстав для проведення перевірки Комітетом етики та чесної гри. Адже Олександр Алієв є суб'єктом українського футболу, на нього поширюється дія Кодексу етики і чесної гри, і саме тому на його дії звернув увагу Комітет УАФ.

Шкода, що сам Алієв, схоже, цього не розуміє. Хоча, такі ж перевірки Комітет проводить і щодо інших футбольних осіб, дії або висловлювання яких порушують Кодекс етики і чесної гри. І в цьому контексті перевірка дій Олександра Алієва є абсолютно пересічною. Нічого унікального", – зазначила прес-служба УАФ у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Алієв отримав повідомлення від УАФ про розгляд тексту його пісні "КЕНТ – футбол у моїй крові" на наявність можливих збитків іміджу українського футболу і прояви неповаги до колег та суперників.

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