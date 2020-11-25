"У нас була досить глибока дискусія. Було півтори години дебатів – це досить багато. Всі сторони були обізнані. Була глибока, юридична дискусія.

Збірна України дотрималася медпротоколу УЄФА перед Швейцарією – відеодокази УАФ

Як пообіцяв сьогоднішній голова апеляційного комітету, рішення ми отримаємо до завтрашнього ранку. Воно може бути оскаржене в Лозанні", – сказав Запісоцький у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу у таборі "синьо-жовтих". Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте підопічні Шевченка вирушила додому. Тепер обидві збірні чекають рішення УЄФА, а це – технічна поразка однієї з команд, перенесення гри на іншу дату або ж визначення результату матчу за допомогою жереба.

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