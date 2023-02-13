У 2022-му році УАФ випустила календар з мапою України без Закарпатської області на ній, повідомляє KDK.

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Цікаво, що календар був присвячений урочистій даті – 30-річчю організації. При цьому, Крим, Донецька та Луганська області, які Росія намагається завоювати, зображені частиною України.

Додамо, що навколо УАФ останнім часом чимало скандалів, зокрема через розгляд корупційних справ Андрія Павелка та Юрія Запісоцького.

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