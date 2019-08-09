УАФ покарала зняттям очок аматорську "Перемогу"

За звернення до судів загальної юрисдикції з позовами до УАФ та ПФЛ футбольний клуб "Перемога" (Дніпро) позбавлений дев'яти турнірних очок у чемпіонаті України серед аматорських команд сезону-2019/2020.

У випадку повторних звернень до судів загальної юрисдикції з позовами до УАФ та ПФЛ клубу буде автоматично заборонено брати участь у будь-яких змаганнях під егідою УАФ протягом двох сезонів.