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УАФ покарала зняттям очок аматорську "Перемогу"

11:46 39
УАФ покарала зняттям очок аматорську "Перемогу"

За звернення до судів загальної юрисдикції з позовами до УАФ та ПФЛ футбольний клуб "Перемога" (Дніпро) позбавлений дев'яти турнірних очок у чемпіонаті України серед аматорських команд сезону-2019/2020.

У випадку повторних звернень до судів загальної юрисдикції з позовами до УАФ та ПФЛ клубу буде автоматично заборонено брати участь у будь-яких змаганнях під егідою УАФ протягом двох сезонів.

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