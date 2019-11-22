УАФ подала заяву про вчинення Григорієм Суркісом кримінального злочину на сотні мільйонів євро

УАФ завдає удару у відповідь – Асоціація звинувачує колишнього очільника ФФУ Григорія Суркіса у відмиванні кошті.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулась до Державного бюро розслідувань (ДБР), Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Міністерства внутрішніх справ (МВС) з заявою про скоєння кримінального злочину на 380 мільйонів євро колишніми керівниками ФФУ, повідомляє офіційна сторінка організації в Facebook.

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УАФ підозрює у кримінальному злочині кількох колишніх керівників ФФУ, серед яких екс-президент Григорій Суркіс і генеральний секретар Олександр Бандурко. Причиною позову стало розслідування німецького видання Der Spiegel щодо компанії Newport Management Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, через яку переганялись кошти, призначені для УАФ.

У 1999 році між компанією Newport Management Limited і ФФУ було укладено "агентську угоду", яка надавала компанії "генеральне доручення" на право здійснення всіх фінансових операцій від імені Федерації. Цією угодою тодішнє керівництво ФФУ узаконило переказ коштів на рахунок зазначеної компанії від фінансового відділу УЄФА. У 2010 році, коли президентом ФФУ був Григорій Суркіс, а генеральним секретарем і першим віце-президентом федерації Олександр Бандурко, цей договір було продовжено на наступні 20 років. Саме ці особи можуть безпосередньо бути причетними до створення офшорної схеми для використання коштів УЄФА.

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Оскільки розслідування Der Spiegel базувалося на внутрішніх службових документах УЄФА, в УАФ було проведено власне розслідування. За підсумками цього розслідування вирішено звернутися у правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину для проведення всебічного і об'єктивного розслідування фактів можливого заволодіння попереднім керівництвом УАФ (ФФУ) коштами, які УЄФА перерахував на розвиток українського футболу у період з 1999 по 2015 роки.

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