УАФ сформує команду з 25 тренерів, які візьмуть участь у стажуванні та навчанні в Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт організації.

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Кандидати повинні підтримувати філософію УАФ, мета та завдання якої – якісне виховання юних футболістів через сучасні методики тренувального процесу задля виведення українського футболу на найвищий міжнародний рівень через підготовку гравців високого рівня як для клубних команд, так і для юнацьких, молодіжних та національної збірної команди України.

Також УАФ оприлюднила вимоги до кандидатів, за якими відбудеться відбір фахівців для навчання у структурі англійського клубу:

– необхідно мати тренерську ліцензію УЄФА категорій С, В або А;

– бути тренером-практиком, що працює з дитячо-юнацькими командами та мати досвід роботи з футболістами різного рівня та кваліфікації;

– тренер повинен вміти кваліфіковано та систематично передавати набуті знання своїм колегам в Україні;

– він повинен також упроваджувати набуті знання в щоденний тренувальний процес задля розвитку та прогресу українських футболістів, мати бажання та готовність до постійного навчання: практичне стажування, теоретичні заняття, zoom-конференції, електронне листування. Систематичний аналіз, звітність та зв'язок щодо набутих знань;

– кандидатам необхідно володіти вільною розмовною англійською мовою, мати навички роботи з комп’ютером на рівні користувача: створення презентацій, робота з електронними документами, електронною поштою, робота з відео (монтаж, нарізка), а також мати документи для вільного перетину державного кордону України.

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