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УАФ підписала новий меморандум про партнерство з ЮНІСЕФ

17:53 56 Читать на русском
УАФ підписала новий меморандум про партнерство з ЮНІСЕФ
Андрій Павелко та Лора Білл / фото з соцмереж

Українська асоціація футболу підписала угоду про співпрацю з відомою організацією, яка займається захистом прав та інтересів дітей.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підписав новий меморандум з заступником голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лорою Білл, про що повідомив у своєму фейсбуці.

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Меморандум передбачає нові турніри і проекти для українських дітей. Насамперед допомога ЮНІСЕФ буде спрямована на дітей-переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей, а також дітей, батьки яких брали участь в зоні бойових дій, дітей-сиріт та інвалідів.

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