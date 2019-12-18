УАФ підписала новий меморандум про партнерство з ЮНІСЕФ

Андрій Павелко та Лора Білл / фото з соцмереж

Українська асоціація футболу підписала угоду про співпрацю з відомою організацією, яка займається захистом прав та інтересів дітей.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підписав новий меморандум з заступником голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лорою Білл, про що повідомив у своєму фейсбуці.

Збірна України отримала мільйон доларів преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20

Меморандум передбачає нові турніри і проекти для українських дітей. Насамперед допомога ЮНІСЕФ буде спрямована на дітей-переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей, а також дітей, батьки яких брали участь в зоні бойових дій, дітей-сиріт та інвалідів.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні