УАФ підписала меморандум з розвитку та популяризації футболу

Українська асоціація футболу, громадська організація "Епіцентр – дітям" та благодійний фонд "Розвиток футболу України" підписали меморандум про співробітництво та партнерство.

21 листопада у приміщенні Будинку футболу було укладено тристоронній меморандум. Учасники проекту – Українська асоціація футболу, ГО "Епіцентр – дітям" та БФ "Розвиток футболу України" – підписали документ про співробітництво та партнерство, мета якого – сприяти розвитку та популяризації футболу.

"Ми раді підписати меморандум про співпрацю із соціальним партнером, громадською організацією "Епіцентр – дітям", яка не залишається осторонь проблем дітей, що потребують допомоги та підтримки. Двері Будинку футболу України та наша футбольна інфраструктура завжди були відкриті для дітей-переселенців, дітей учасників бойових дій, дітей з інвалідністю, дітей соціально незахищених верств населення, які бажають у подальшому займатися футболом. Упевнений, що спільними зусиллями ми зможемо надати дітям максимум можливостей, використовуючи футбол як інструмент виховання та соціальної інтеграції дітей", – зазначив перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

Під час підписання документу також були присутні перший віце-президент УАФ Олег Протасов та тренери збірних України різних вікових категорій Олександр Петраков, Василь Кардаш та Олег Кузнецов.

"Ми допомагаємо дітям із соціально незахищених верств населення інтегруватися в суспільство, надаючи їм умови для розвитку та тренувань футболу. Тому для нас так важлива підтримка з боку Української асоціації футболу, яка створює більше можливостей для гармонічного розвитку дітей", – зауважив віце-президент громадської організації "Епіцентр – дітям" Тарас Герега.

Згідно з меморандумом, УАФ зобов’язується зараховувати дітей відповідної підготовки, якими опікується ГО "Епіцентр – дітям" та благодійний фонд "Розвиток футболу України", до Дитячої академії УАФ, сприяти підготовці тренерів, проводити екскурсії для груп дітей до Будинку футболу УАФ та НСК "Олімпійський", забезпечувати дітям можливість брати участь в офіційних заходах напередодні та під час домашніх матчів збірних команд України з футболу (автограф та фотосесії з тренерами та гравцями збірних команд України, офіційна частина відкриття футбольних матчів, відкриті тренування збірних команд тощо).

Зі свого боку, благодійний фонд "Розвиток футболу України" та громадська організація "Епіцентр – дітям" зобов’язуються надавати фахову підтримку УАФ у питаннях захисту прав дітей та популяризації прав дітей.