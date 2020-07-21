УАФ підписала меморандум з Мінцифрою

Міністерство цифрової трансформації України розпочинає партнерство з Українською асоціацією футболу, щоб розширити доступ до інформації, яка стосується досягнень українського футболу, організації та проведення змагань, зростання рівня і масовості футболу серед всіх верств населення України.

Вчора Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співробітництво з громадською спілкою "Українська асоціація футболу".

Сторони домовились співпрацювати у напрямках:

сприяння цифровізації реєстрації, організації та проведення змагань з футболу

сприяння застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон з використанням мобільного додатка "Порталу Дія"

сприяння організації та проведенню конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів, фестивалів, виставок тощо з питань співпраці.

Під час церемонії підписання меморандуму заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що цифрові технології відкривають безліч можливостей для спорту, в тому числі футболу. "Наша мета – щоб цифрові технології використовувались частіше у футбольній сфері на різних рівнях. Ми можемо допомагати з навчанням цифрової грамотності співробітників завдяки Дія.Цифрова освіта і реалізовувати спільні проєкти для підприємців у рамках Дія.Бізнес", – наголосила Валерія Іонан.

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко заявив, що є багато напрямів цифрової трансформації, які асоціація збирається реалізувати за консультативної підтримки Мінцифри. "Від електронного паспорта вболівальника до електронного паспорта гравців. Також ми з вдячністю долучаємося до програми навчання цифрової грамотності, це особливо потрібно в регіонах України", – підкреслив Вадим Костюченко.

Нагадаємо, що 10 липня 2020 року Мінцифра розпочала співробітництво з Федерацією боксу України.