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УАФ підозрює Кремінь в договірних матчах

17:26 648 Читать на русском
УАФ підозрює Кремінь в договірних матчах
Франческо Баранка / Фото УАФ

Комітет етики та чесної гри УАФ запідозрив новачка Першої ліги у організації договірних матчів.

 

Очільник структури Франческо Баранка розповів FootballHub про деякі сумнівні результати у матчах Кременя.

УАФ дискваліфікувала декількох арбітрів та футболіста на тривалий період за участь у договірних матчах

Нібито кременчуцький клуб фіксував необхідні підсумки ігор для заробітку у букмекерських конторах. Зокрема, під підозру потрапили матч в Першій лізі проти Миная, товариські ігри проти Металіста 1925 та Інгульця, а також остання кубкова зустріч з Черкащиною. В усіх цих поєдинках зафіксовані аномальні стрибки коефіцієнтів і певні сумнівні моменти в діях гравців Кременя.

У наступному раунді Кубка України кременчуцька команда зіграє проти Олімпіка, у якого також були проблеми з комітетом етики та чесної гри УАФ через договірні матчі.

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Теги
Кремінь Кремінь Перша ліга Договірні матчі Франческо Баранка Минай - Кремінь
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