УАФ перерахувала 5 мільйонів гривень на допомогу "Охматдиту", повідомляє офіційний сайт асоціації.

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"Цей варварський обстріл – ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами й бореться за своє існування. Світ має бачити, що відбувається в країні щодня. Допомагайте Україні вистояти!" – звернувся президент УАФ Андрій Шевченко до світової спільноти.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня 2024 року, російські окупанти під час свого масованого ракетного удару по столиці України зруйнували будівлю та корпуси дитячої лікарні “Охматдит”, є поранені та загиблі. Серед іншого зруйновано й корпус із важкохворими дітьми на діалізі.

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