Президент УАФ Андрій Павелко провів зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови України Тарасом Кременем, повідомляє офіційний сайт УАФ. Останній просив дати пояснення щодо інциденту між головним тренером Львова Віталієм Шумським і арбітрами Віктором Копієвським і Миколою Кривоносовим.

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Нагадаємо, на 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ між Львовом та Колосом арбітр виніс попередження Шумському після отримання повідомлення по радіозв'язку від Кривоносова. Після матчу тренер "містян" публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою. Українська асоціація футболу повідомила, що Комітет з етики та чесної гри взявся розслідувати інцидент.

Як наслідок, мовному омбудсмену для розгляду й ухвалення рішення в рамках його повноважень було передано матеріали проведеної Комітетом перевірки інциденту. Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю у питанні дотримання закону про функціонування державної мови на футбольних заходах, які відбуваються під егідою Української асоціації футболу.

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