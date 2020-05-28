УАФ отримала роз'яснення щодо плювання під час матчу

Голова Комітету арбітрів ФІФА П’єрлуїджі Колліна пролив світло на ситуацію з надмірним слиновиділенням у футболістів під час матчу.

"З метою уникнення можливого поширення вірусу деякі організатори змагань ухвалили протоколи, в яких рекомендували гравцям утримуватися від плювання та схожих дій під час матчів. Відповідно до правил гри, "плювання в будь-кого" – це порушення, що заслуговує на вилучення (червону картку).

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Проте в тих випадках, коли плювання не підпадає під цю категорію, було б недоцільно вважати це порушенням, що заслуговує на жовту картку (ЖК), тому що офіційні особи матчу не можуть виявити кожен інцидент, оскільки плювання може статися в будь-якому місці на полі та в будь-який час, і часто це відбувається на відстані від ігрових дій (наприклад, коли гравці рухаються, щоб зайняти позицію перед наступною фазою гри). Отже, якщо застосовувати підхід, згідно з яким у цілому плювання та інші схожі дії вважати порушенням, що заслуговують на ЖК, під час матчів, то це призвело б до непослідовності (неоднорідності) та несправедливості.

Тому, якщо організатори змагань мають бажання зробити більш жорсткими положення протоколів щодо плювання та інших подібних явищ, то будь-яке дисциплінарне рішення повинно прийматися відповідним організатором змагань або членом-асоціацією після матчу", – цитує Колліну офіційний сайт УАФ.

До слова, раніше гравці багатьох чемпіонатів піднімали це питання, адже через слину легко заразитися COVID-19. Медичні протоколи більшості чемпіонатів, у тому числі жорсткий протокол Бундесліги, не мають заборон плювати на поле. Натомість у Румунії за плювок на полі планують дискваліфіковувати футболістів на 6-12 матчів.

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