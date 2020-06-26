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УАФ отримала офіційну рекомендацію щодо перенесення фіналу Кубка України зі Львова

11:57 - Читать на русском
УАФ отримала офіційну рекомендацію щодо перенесення фіналу Кубка України зі Львова
Фінал Кубка України перенесуть / ФК Динамо

Динамо та Ворскла вирішальний матч за Кубок України не зіграють на Арені Львів.

 

На адресу УАФ надійшов лист від МОЗ щодо можливості проведення фінального матчу Кубка України сезону-2019/2020 8 липня 2020 року у Львові на стадіоні Арена Львів, повідомляє прес-служба організації.

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За офіційними даними МОЗ, станом на 25 червня серед лідерів за кількістю підтверджених випадків COVID-19 в Україні є Львівська область, місто Київ, Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області. УАФ рекомендовано розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубка України зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією.

Зазначається, що сьогодні, 26 червня, Виконком УАФ проведе засідання, на якому буде ухвалено рішення щодо місця проведення фіналу Кубка України-2019/2020, який відбудеться 8 липня 2020 року.

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Ворскла Ворскла Динамо Динамо Динамо - Ворскла Кубок України коронавірус Арена Львів УАФ
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