УАФ отримала офіційну рекомендацію щодо перенесення фіналу Кубка України зі Львова

Динамо та Ворскла вирішальний матч за Кубок України не зіграють на Арені Львів.

На адресу УАФ надійшов лист від МОЗ щодо можливості проведення фінального матчу Кубка України сезону-2019/2020 8 липня 2020 року у Львові на стадіоні Арена Львів, повідомляє прес-служба організації.

Фінал Кубка України-2020 вдруге змінить прописку

За офіційними даними МОЗ, станом на 25 червня серед лідерів за кількістю підтверджених випадків COVID-19 в Україні є Львівська область, місто Київ, Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області. УАФ рекомендовано розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубка України зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією.

Зазначається, що сьогодні, 26 червня, Виконком УАФ проведе засідання, на якому буде ухвалено рішення щодо місця проведення фіналу Кубка України-2019/2020, який відбудеться 8 липня 2020 року.

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