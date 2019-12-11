УАФ отримала дозвіл на використання VAR в онлайн-режимі

ФІФА і Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дали УАФ дозвіл на використання системи VAR в онлайн-режимі.

VAR не працюватиме на матчах, що транслюються на телеканалі УНІАН, інформує Sportarena. Для роботи системи необхідно вісім телекамер і можливість трансляції матчів в HD-якості.

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Раніше голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі оголосив, що VAR в рамках Favbet Ліги запрацює з перших турів чемпіонату після зимової перерви.

Зараз в УАФ є тільки один шестимісний VAR-фургон, який буде обслуговувати матчі. До 22 лютого наступного року асоціація, УПЛ та комітет арбітрів створять міні-комісію. Вона на кожен тур буде вибирати два матчі, в яких буде працювати фургон. Вибиратимуть ці матчі за двома критеріями. По-перше, відстань – не більше 500 км відстані між містами, де будуть проходити ці матчі. Також поєдинки повинні відбуватися в різні дні.

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