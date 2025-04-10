У 2025 році заплановано зіграти ще 8 поєдинків національної збірної, повідомляє УАФ. Крім матчів кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року підопічні Сергія Реброва візьмуть участь у благодійному турнірі Canadian Shield, який розглядається як етап підготовки до відбору на мундіаль. Поєдинки турніру пройдуть у червні в Канаді.

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Восени збірна України розпочне відбір на ЧС-2026, де суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Наступний матч збірна України зіграє 7 червня на турнірі Canadian Shield проти команди Канади.

До слова, свої перші поєдинки у році збірна України провела у березні, тоді "синьо-жовті" поступилися Бельгії (3:4 за сумою двох матчів) у плей-офф за вихід в дивізіон А Ліги націй.

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