В селі Коржі Баришівського району Київської області з нагоди Дня фізичної культури і спорту відбулося відкриття стадіону для місцевого футбольного клубу Трубіж.

Першим поштовхом для подальших великих інвестицій стала участь місцевої громади в проєкті "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів", який впродовж минулого року був успішно реалізований Асоціацією аматорського футболу України та Українською асоціацією футболу за підтримки Посольства Німеччини в Україні та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

Завдяки цьому проекту відбулось покращення інфраструктури 11-ти футбольних клубів у малих громадах, підвищення їхньої ефективності та навчання їхніх тренерів і менеджерів із використанням німецького клубного досвіду, масове залучення до занять дітей та молоді, активізація волонтерства, зацікавлення в активній участі місцевої влади й бізнесу, навички самостійного залучення інвестицій.

У кожній з 11-ти громад проєкт набув ознак сталого розвитку, та покращення інфраструктури зі збільшенням місцевих інвестицій продовжується. Прикладом цього є продовження місцевих ініціатив, викликаних проєктом у клубі Трубіж, щодо нарощування потенціалу та виконання цілого комплексу робіт із побудови стадіону для громади.

Із відкриттям стадіону громаду привітали Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, перший віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко, перший віцепрезидент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко, голова Київської обласної асоціації футболу Андрій Засуха, представники місцевої влади – селищний голова Баришівської ОТГ О. Варениченко, в.о. старости Коржівського старостинського округу В. Науменко, місцеві депутати – І. Гопкало, С. Дудка, президент ФК Трубіж М. Євтушенко, місцеві меценати – директор ТОВ "УІФК-Агро" Д. Трайс та представник підприємства "Метало Гальва Україна".

Окрасою свята став матч місцевих зірок – ветеранів футболу.

"Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю в таких проєктах, завдяки чому тисячі хлопчиків і дівчат із малих громад отримують можливість займатися улюбленою грою в сучасних європейських умовах, – відзначив у своєму виступі Вадим Костюченко, який від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка привітав усіх із Днем фізичної культури і спорту, після чого вручив місцевій футбольній громаді ексклюзивні подарунки від головної команди країни, зокрема – символічну футболку "12 гравець Коржі".