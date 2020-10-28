Восьмий тур чемпіонату України триватиме три дні. Одразу на чотирьох матчах арбітри будуть використовувати систему VAR: Колос – Олімпік, Інгулець – Зоря, СК Дніпро-1 – Динамо та Львів – Ворскла. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Відомий арбітр здійснив камінг-аут – він судив Динамо, Металіст і Дніпро

8-й тур

30 жовтня (п'ятниця)

Шахтар – Маріуполь – Новохатній Володимир (Київ)

31 жовтня (субота)

Колос – Олімпік – Козиряцький Максим (Запоріжжя), арбітр VAR – Романов Віталій (Дніпро)

Олександрія – Десна – Козик Ярослав (Мукачево)

СК Дніпро-1 – Динамо – Кривушкін Дмитро (Харків), арбітр VAR – Копієвський Віктор (Кропивницький)

1 листопада (неділя)

Минай – Рух – Монзуль Катерина (Харків)

Львів – Ворскла – Пасхал Ігор (Херсон), арбітр VAR – Шурман Денис (Київська обл.)

Інгулець – Зоря – Коваленко Андрій (Полтава), арбітр VAR – Балакін Микола (Київська обл.)

Зауважимо, після 7-ми турів таблицю УПЛ очолює Динамо з 17 очками, на два пункти менше у Ворскли, на чотири – у Шахтаря. На дні розташувався Львів з одним очком.

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