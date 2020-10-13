Шостий тур елітного дивізіону чемпіонату України буде розбитий на два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку Руха та Динамо та у матчі між СК Дніпро-1 та Десною.

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6 тур

17 жовтня

Минай – Маріуполь – Євген Арановський (Київ).

Шахтар – Львів – Дмитро Бондаренко (Одеса).

Рух – Динамо – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).

Зоря – Колос – Анатолій Абдула (Харків).

18 жовтня

Олімпік – Ворскла – Володимир Новохатній (Київ).

Олександрія – Інгулець – Сергій Бойко (Київська обл.).

СК Дніпро-1 – Десна – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

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