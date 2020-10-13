УАФ оголосила суддівські призначення на матчі 6-го туру УПЛ
Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб, які будуть обслуговувати поєдинки чергового туру української Прем'єр-ліги.
Шостий тур елітного дивізіону чемпіонату України буде розбитий на два дні. Одразу на двох матчах працюватиме система VAR: у поєдинку Руха та Динамо та у матчі між СК Дніпро-1 та Десною.
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6 тур
17 жовтня
Минай – Маріуполь – Євген Арановський (Київ).
Шахтар – Львів – Дмитро Бондаренко (Одеса).
Рух – Динамо – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).
Зоря – Колос – Анатолій Абдула (Харків).
18 жовтня
Олімпік – Ворскла – Володимир Новохатній (Київ).
Олександрія – Інгулець – Сергій Бойко (Київська обл.).
СК Дніпро-1 – Десна – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).
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