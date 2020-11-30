Матчі цієї стадії турніру будуть проходити у два дні: п'ять зустрічей – 2 грудня, а шоста – 16 числа. VAR на поєдинках використовуватись не буде, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Кубок України: відомі час та місця проведення матчів 1/8 фіналу

02 грудня

13:00 – Верес – Маріуполь – Олександр Дердо (Чорноморськ)

13:00 – Нива – Колос – Олександр Шандор (Львів)

13:00 – ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – Геннадій Серпутько (Одеса)

14:00 – Агробізнес – Ворскла – Володимир Новохатній (Київ)

16:30 – Олександрія – Минай – Євген Арановський (Київ)

16 грудня

Десна – Зоря – місце проведення та час ще узгоджуються.

Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу заплановані на березень 2021-го. На цьому етапі вже розпочнуть виступи чинний володар Кубка київське Динамо та чемпіон України – донецький Шахтар. Фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

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