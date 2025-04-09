Як повідомила прес-служба УАФ, Ігоря Дедишина призначено технічним директором Української асоціації футболу.

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Колишній генеральний директор Руха вже розпочав виконання своїх обов'язків в УАФ. Дедишин приєднався до львівського клубу у липні 2019 року, а нещодавно покинув Рух.

Фахівець із 2002 року працював на різних посадах у структурі Карпат, а з 2009 по 2015 роки обіймав посаду генерального директора клубу. Дедишин також мав досвід робити з Вересом та словенським Целє.

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