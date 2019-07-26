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УАФ офіційно затвердила правила обміну командами між УПЛ та Першою лігою у сезоні 2019/20

20:39 534 Читать на русском
УАФ офіційно затвердила правила обміну командами між УПЛ та Першою лігою у сезоні 2019/20
СК Дніпро-1 – переможець Першої ліги сезону 2018/19

Через зміну формату УПЛ з наступного сезону зміниться і правила обміну командами між Прем'єр-лігою та Першим дивізіоном.

Виконавчий комітет УАФ затвердив наступний варіант ротації між українською Прем'єр-лігою та Першою лігою: команда, яка посяде останню сходинку в УПЛ, – вилітає у Першу лігу. Натомість, колективи, які здобудуть перші три місця у Першій лізі, перейдуть в УПЛ, повідомляє офіційний сайт УАФ.

УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22

Таке рішення прийнято через зміну формату чемпіонату України. З сезону 2020/21 українська Прем'єр-ліга розшириться до 14 команд, а ще через сезон повернеться до більш звичного формату з 16 командами.

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Теги
УАФ формат УПЛ УПЛ Перша ліга
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