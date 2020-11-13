Українська асоціація футболу не підтвердила інформації про те, що Сергій Ребров влітку замінить Андрія Шевченка на посаді наставника "синьо-жовтих".

Сьогодні вранці Telegram-канал Динамо Киев Inside повідомив, що наставник Ференцвароша влітку очолить збірну України, а Андрій Шевченко продовжить тренерську діяльність на клубному рівні. Втім, Українська асоціація футболу назвала таку інформацію недостовірною.

Ребров очолить збірну України влітку, – ЗМІ

"Сьогодні в окремих ЗМІ з’явилася інформація про нібито укладений попередній контракт щодо призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з липня 2021 року на три роки. Офіційно заявляємо, що ця інформація – повна нісенітниця. Або, якщо хочете – банальний фейк! Яку мету переслідують його автори – можна лише здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом Ференцвароша напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА.

Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України. Нагадаємо, що в Андрія Шевченка діє довготривалий контракт з Українською асоціацією футболу. До того ж нагадаємо, що питання про призначення головного тренера збірної – виключно в компетенції Виконкому УАФ", – йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці УАФ у Facebook.

Нагадаємо, у червні Шевченко підписав новий контракт за схемою 1+1,5, тобто до завершення ЧС-2022. 44-річний фахівець очолює національну збірну України з 2016-го.

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