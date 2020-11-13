УАФ офіційно відреагувала на чутки про призначення Реброва головним тренером збірної України
Українська асоціація футболу не підтвердила інформації про те, що Сергій Ребров влітку замінить Андрія Шевченка на посаді наставника "синьо-жовтих".
Сьогодні вранці Telegram-канал Динамо Киев Inside повідомив, що наставник Ференцвароша влітку очолить збірну України, а Андрій Шевченко продовжить тренерську діяльність на клубному рівні. Втім, Українська асоціація футболу назвала таку інформацію недостовірною.
Ребров очолить збірну України влітку, – ЗМІ
"Сьогодні в окремих ЗМІ з’явилася інформація про нібито укладений попередній контракт щодо призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України з липня 2021 року на три роки. Офіційно заявляємо, що ця інформація – повна нісенітниця. Або, якщо хочете – банальний фейк! Яку мету переслідують його автори – можна лише здогадуватися. Можливо, його творці мають на меті зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом Ференцвароша напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та разом з тим внести нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА.
Адже не є секретом той факт, що деякі футбольні функціонери навіть у нашій країні не дуже раді нинішнім успіхам збірної України. Нагадаємо, що в Андрія Шевченка діє довготривалий контракт з Українською асоціацією футболу. До того ж нагадаємо, що питання про призначення головного тренера збірної – виключно в компетенції Виконкому УАФ", – йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці УАФ у Facebook.
Нагадаємо, у червні Шевченко підписав новий контракт за схемою 1+1,5, тобто до завершення ЧС-2022. 44-річний фахівець очолює національну збірну України з 2016-го.
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