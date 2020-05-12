УАФ офіційно прокоментувала інформацію про розслідування УЄФА та ФІФА діяльності Павелка

Українська Асоціація футболу заперечила наявність будь-яких проваджень у міжнародних органах щодо Андрія Павелка.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про розслідування діяльності очільника УАФ компетентними органами УЄФА та ФІФА. Андрія Павелка начебто підозрювали у корупційних правопорушеннях. Українська Асоціація футболу запевнила у безпідставності таких чуток.

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Розслідування ФІФА стосовно президента УАФ Андрія Павелка виявилося геть не корупційним і стосувалося взагалі не фінансового епізоду, а перевірка УЄФА про видатки коштів для України загалом не знайшла фактів навіть для початку розслідування

1) Тези чергової дискредитаційної статті швейцарського журналіста Арно Беда про нібито "фінансове розслідування" ФІФА проти Андрія Павелка спростовані. ФІФА офіційно повідомила, що її дисциплінарне провадження, неправдиво описане паном Беда у своїй статті як розслідування фінансових справ, насправді стосувалося виключно публічної підтримки хорватських футболістів з боку Андрія Павелка.

"...Він проходив окреме розслідування щодо дотримання кодексу етики ФІФА, не пов'язане з фінансовими питаннями", — пише The Washington Post із посиланням на відповідь ФІФА.

Це розслідування з питань етики було розпочато в серпні 2018 року.

"Павелко заперечував проти рішення ФІФА, згідно з яким було попереджено захисника збірної Хорватії Домагоя Віду за коментарі у відео онлайн після перемоги над господарем чемпіонату світу з футболу у чвертьфіналі. Віда позитивно відгукувався про Україну, де грав за київське Динамо", – уточнює The Washington Post.

Як усі пам’ятають, йшлося про гасло "Слава Україні", яке хорватські футболісти озвучили у своєму відеоролику.

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"Павелко погодився заплатити штраф у розмірі 10 тисяч швейцарських франків за свою поведінку, і це єдиний (!!!) предмет підписаної з ним угоди про визнання провини", – повідомили у ФІФА.

2) Тези про нібито проведення сьогодні стосовно Андрія Павелка фінансових розслідувань в УЄФА – не відповідають дійсності. Оскільки Арно Беда у своєму попередньому розслідуванні безпідставно звинувачував УАФ у фінансових махінаціях, у 2019 році УЄФА дійсно звертався до УАФ із низкою запитань. Отримавши всю запитувану інформацію та перевіривши її достовірність, УЄФА не знайшов підстав для відкриття справи, про що повідомив і УАФ, і ФІФА також.

Таким чином, чергові заяви Беда на адресу УАФ та Андрія Павелка знову спростовані, позицією ФІФА та УЄФА зокрема!

Нагадаємо, що у швейцарському суді сьогодні продовжується розгляд справи проти Беда за позовом УАФ через поширення ним на постійній основі неправдивих та дискредитаційних матеріалів", – йдеться в офіційній заяві УАФ на сторінці у Facebook.

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