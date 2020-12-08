УАФ офіційно продовжила контракти семи тренерів збірних України
На чолі збірних України різних вікових груп кадрових змін не відбулося.
Виконком УАФ затвердив рішення автоматично продовжити на один рік, до кінця 2021-го, контракти з фахівцями, у яких угоди закінчуються у 2020 році.
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Як повідомляє прес-служба УАФ, продовжать виконувати свою роботу Руслан Ротань (головний тренер молодіжної збірної), Володимир Єзерський (наставник команди U-19), Сергій Нагорняк (U-17), Олег Кузнєцов (U-16), Наталія Зінченко (наставник жіночої збірної), Валерій Паламарчук (дівоча збірна України WU-19), Сергій Сапронов (WU-17).
Нагадаємо, головний тренер національної збірної свою угоду продовжив раніше. Андрій Шевченко зі своїм тренерським штабом підписали контракти на 2,5 роки – до кінця 2022-го.
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