Виконком УАФ затвердив рішення автоматично продовжити на один рік, до кінця 2021-го, контракти з фахівцями, у яких угоди закінчуються у 2020 році.

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Як повідомляє прес-служба УАФ, продовжать виконувати свою роботу Руслан Ротань (головний тренер молодіжної збірної), Володимир Єзерський (наставник команди U-19), Сергій Нагорняк (U-17), Олег Кузнєцов (U-16), Наталія Зінченко (наставник жіночої збірної), Валерій Паламарчук (дівоча збірна України WU-19), Сергій Сапронов (WU-17).

Нагадаємо, головний тренер національної збірної свою угоду продовжив раніше. Андрій Шевченко зі своїм тренерським штабом підписали контракти на 2,5 роки – до кінця 2022-го.

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