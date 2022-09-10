Виконком УАФ офіційно визначив, хто буде тренерами збірних України U-16, U-17, U-18, повідомляє офіційний сайт асоціації.

УАФ готує звернення до Боснійської асоціації – володарі "Золотого м'яча" відмовляють гравців від матчу з росіянами

Так, Олег Кузнєцов продовжить працювати зі збірною України U-18. Новим наставником команди U-17 стане Юрій Мороз, а команду "синьо-жовтих" U-16 очолить Володимир Єзерський.

Нагадаємо, збірну України U-17 очолював Олег Кузнєцов – команда не змогла відібратись до еліт-раунду відбору на Євро-2022. Саме з цими хлопцями наставник і продовжить співпрацю. Єзерський тренував збірну України U-19, а останнім місцем роботи Юрія Мороза був одеський Чорноморець.

Україна не їде на Євро: шалений син легенди Динамо, перлина Ювентуса, претензія до тренера – чого забракло U-17