УАФ офіційно призначила тренерів збірних України
Виконком Української асоціації футболу затвердив наставників для збірних України трьох вікових категорій.
Виконком УАФ офіційно визначив, хто буде тренерами збірних України U-16, U-17, U-18, повідомляє офіційний сайт асоціації.
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Так, Олег Кузнєцов продовжить працювати зі збірною України U-18. Новим наставником команди U-17 стане Юрій Мороз, а команду "синьо-жовтих" U-16 очолить Володимир Єзерський.
Нагадаємо, збірну України U-17 очолював Олег Кузнєцов – команда не змогла відібратись до еліт-раунду відбору на Євро-2022. Саме з цими хлопцями наставник і продовжить співпрацю. Єзерський тренував збірну України U-19, а останнім місцем роботи Юрія Мороза був одеський Чорноморець.
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