Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, а також менеджер команди Вадим Комардін захворіли на коронавірус.

Німеччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, усі вони залишились на самоізоляції у своїх готельних номерах. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на РБ Арені, яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням. Завтра вранці у готелі буде здійснене повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.

Нагадаємо, матч проти німців запланований на завтра, 14 листопада, початок о 21:45. Команди поділяють друге та третє місця у групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.

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