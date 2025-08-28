УАФ не залишила без уваги порушення правил у матчі Кубка України.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив жорстке рішення щодо матчу 1/64 фіналу Кубка України між вінницькою Нивою та командою з Тарасівки (1:3).

Причиною стала участь у грі футболіста, якого не було внесено до офіційного рапорту арбітра. На 73-й хвилині замість бразильця Педро Акасіо на заміну вийшов парагвайський легіонер Парагвай (Пабло Кастро). Оскільки він не був включений у заявку, то не мав права брати участь у поєдинку.

За підсумком розгляду справи результат поєдинку, що відбувся 24 серпня, було анульовано. ЮКСА зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, тоді як Нива отримала технічну перемогу – 3:0.

Крім того, рішенням КДК команда з Тарасівки достроково виключена з поточного розіграшу Кубка України сезону 2025/26. Таким чином, вінничани офіційно проходять до наступного раунду змагань.

