УАФ обрала нових віце-президентів – серед них і легенда Динамо

Україна — 18:51 5708
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Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням
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Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренеру запропонували новий контрактЗбірна України — 16:12 1357
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Олімпік розписав бойову нічию з Маріуполем у матчі з чотирма голами та скандальними рішеннями арбітраУкраїна — 15:53 1465
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Шевченко запевнив, що залишається у збірній УкраїниЗбірна України — 15:13 2053
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Виконком УАФ не прийняв рішення щодо догравання Першої ліги – доля чемпіонату вирішиться найближчими днямиПерша ліга — 14:01 480