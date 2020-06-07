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УАФ обрала нових віце-президентів – серед них і легенда Динамо

18:01 727 Читать на русском
УАФ обрала нових віце-президентів – серед них і легенда Динамо
Андрій Павелко / УАФ

У Андрія Павелка з'явились нові заступники.

В Українській асоціації футболу відбулись важливі зміни, повідомляє Футбол NEWS.

Інфантіно засипав Шевченка компліментами

На засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові, новими віце-президентами організації були призначені Анатолій Дем'яненко, Алан Плієв і Олександр Шевченко.

Нагадаємо, останнім місцем роботи легендарного динамівця була словацька Нітра, Шевченко раніше працював віце-президентом Руха, а нині очолює УАФ Львівської області, Плієв – керівник управління забезпечення діяльності УАФ.

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Теги
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